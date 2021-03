Il n'a pas fait les choses à moitié. Dans un long entretien pour France Bleu Provence , le nouveau président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur son parcours, les dernières semaines agitées à Marseille, et également sur sa relation avec l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet. A ce sujet, l'Espagnol a clarifié les rumeurs et affirmé son admiration pour le technicien de 62 ans.

"On a beaucoup de respect pour Nasser, une personne avec des valeurs humaines et une compétence sportive de très haut niveau. Quand j'étais à l'Atalanta Bergame, il y a dix ans, on voulait que Nasser s'occupe du centre de formation. Après, il a changé complètement le football au Maroc" a notamment déclaré le successeur de Jacques-Henri Eyraud à la présidence marseillaise, louant les compétences du Franco-marocain.

Pas de départ pour Caen en vue

Nasser va continuer à l'OM, surtout parce que c'est l'un des meilleurs formateurs d'Europe. Nous sommes vraiment contents du travail qu'il a fait. Je ne voudrais voir aucune autre personne, parce qu'il est l'homme parfait pour l'OM." Suite à la nomination de Jorge Sampaoli comme entraîneur principal, Larguet était annoncé comme partant pour le Stade Mlaherbe de Caen , où une mission au centre de formation semblait l'attendre. Pas selon les dires de son nouveau président : "."

Alors que les relations entre Longoria et Larguet seraient tendues selon plusieurs médias, l'Espagnol de 34 ans a également clarifié ces rumeurs pour la radio provencale : "On a dit beaucoup de choses, je crois, pour chercher des conflits. Mais vraiment, ce sont des rumeurs sans fondement parce que j'ai un respect pour le parcours de Nasser dans le football français et dans le football marocain". Au moins, la déclaration d'admiration est passée.

