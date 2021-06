C’est une décision qui ne cesse de faire parler dans le monde des droits TV. Après des mois de recherche suite à la défaillance de Mediapro qui possédait les droits de la Ligue 1 jusqu’en 2024, la LFP a finalement vendu une partie de ses matches à Amazon, géant du e-commerce. Une décision dénoncée depuis par Canal +, autre détenteur d’une partie des rencontres du championnat, qui menace de se retirer définitivement de la L1.

Amazon est le choix de la raison et va remettre la Ligue 1 au centre de la vie quotidienne des Français" affirme le président de la LFP. Dans une interview pour L'Equipe , Vincent Labrune a défendu le choix de la Ligue de faire affaire avec Amazon.

Alors que le groupe de Jeff Bezos, qui pèse plus de 1600 milliards de dollars en bourse, va devenir dès cet été co-diffuseur d’une partie des rencontres du championnat de France, l’ancien président de l’OM voit plus loin. "Amazon a vocation à devenir l’un des plus gros acteurs du marché des droits sportifs dans les vingt ans qui viennent" estime Vincent Labrune. "C’est un partenaire que toutes les ligues du monde entier s’arrachent et rêvent d’avoir pour le futur. Il faudrait être fou pour refuser Amazon" poursuit-il.

Nos concurrents ce sont les Portugais, les Russes et les Ukrainiens

Interrogé également sur les réformes mise en place par la LFP, notamment le passage à 18 clubs au lieu de 20 dès la saison 2023-2024 en Ligue 1, Vincent Labrune s’est montré plutôt pessimiste quand à la situation actuelle de notre championnat. "J’adore l’idée du Big Five européen. Mais sportivement on n’y est pas. (…) Nos concurrents, aujourd’hui, ce ne sont pas les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, mais plutôt les Portugais, les Russes et les Ukrainiens. Il faut prendre conscience de la réalité" conclut-il.

