LIGUE 1 - Alors qu'Angers se déplacera samedi à Dijon pour la première journée de L1, son arrière gauche Rayan Aït-Nouri a été testé positif au Covid-19.

Le SCO Angers est lui aussi touché par la pandémie de coronavirus. Vendredi matin, le club de l'Anjou a annoncé que son arrière gauche Rayan Aït-Nouri avait été testé positif au Covid-19. "Ce jeudi 20 août, le groupe angevin passait pour la 9e fois les tests PCR de dépistage du Covid-19. Les résultats sont tombés et font état d’un cas positif au sein de l’effectif professionnel. Il s’agit de Rayan Aït-Nouri. Le joueur concerné, qui ne présente pas de symptômes, a été placé en quatorzaine et tout le groupe, staff compris, demeure sous la surveillance renforcée du médecin du club. De nouveaux tests seront effectués la semaine prochaine et Rayan Aït-Nouri sera soumis à des examens complémentaires préalables à son retour", indique le SCO dans un communiqué.

Ligue 1 Suprématie du PSG, Monaco made in Kovac, menace Covid-19 : 10 questions pour une saison IL Y A 12 HEURES

Ce nouveau test positif au coronavirus inquiète alors que la formation entraînée par Stéphane Moulin se déplace ce samedi après-midi sur la pelouse de Dijon, pour le compte de la première journée de L1. Marseille - Saint-Etienne, prévu ce vendredi, a été reporté à la mi-septembre après l'annonce de quatre cas à l'OM, avant le cinquième révélé jeudi. Le match Nîmes-Brest, programmé dimanche, est en sursis. Quatre membres de l'effectif gardois ont en effet été infectés.

Ligue 1 L'année du renouveau pour Bordeaux ? IL Y A 12 HEURES