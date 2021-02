Séisme à l'OM. Dans une soirée en apparence plutôt calme, le club olympien vient d'annoncer une énorme révolution, cédant aux réclamations des supporters marseillais. Au coeur de la tempête, Jacques-Henri Eyraud a été débarqué de son poste de président. Il est remplacé par Pablo Longoria, le "Head of football" du club olympien. Dans un communiqué, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, a également annoncé la nomination de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. "Suite à la nomination de Longoria au poste de président du directoire et de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l'OM", est-il précisé.

"L'Olympique de Marseille ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa grande histoire. Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l'OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, et Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'équipe première du club", peut-on lire dans le communiqué signé de l'homme d'affaires américain. "C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès, a déclaré Frank McCourt, propriétaire de l'OM. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM."

McCourt va rencontrer les groupes de supporters

Conscient du mécontentement des supporters marseillais, Frank McCourt "arrivera à Marseille cette semaine pour rencontrer les fans et les dirigeants des groupes de supporters historiques". Le but ? "Discuter de ses projets à long terme pour le club", précise le communiqué. "J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations", explique celui qui a racheté l'OM en 2016.

Officiellement intronisé sur le banc, Jorge Sampaoli a quant à lui livré ses premiers mots. "On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade (...) Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts", a confié l'ancien sélectionneur de l'Argentine, qui a signé jusqu'en 2023. Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir à l'OM.

