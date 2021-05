Critiqué pour son faible apport statistique, Julian Draxler a retrouvé un niveau intéressant depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien (2 buts et 6 passes décisives en 2021). Pas forcément encore au niveau de l'investissement de 36 millions posé sur lui par le club parisien il y a quatre ans et demi, mais cette prolongation reste un gros coup, au sujet d'un joueur qui arrivait en fin de contrat, et dont un départ n'aurait rien rapporté financièrement au PSG.

Après la prolongation de son génie brésilien la semaine dernière, le club de la capitale a donc confirmé l'international allemand comme un atout offensif dont disposera Pochettino la saison prochaine. Après désormais Di Maria, Navas, Bernat, Neymar, et, donc, Draxler, la prolongation la plus scrutée sera évidemment celle de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022 et dont les courtisans ne manquent toujours pas.

