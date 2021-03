Et si King Street mettait fin à son histoire avec les Girondins de Bordeaux ? D'après les informations de France Football, c'est une hypothèse à ne pas écarter. Le propriétaire américain, lassé par un déficit qui atteindrait aujourd'hui les 80 millions d'euros, songerait en effet à une revente du club au scapulaire, également en crise de résultats depuis quelques semaines. Et si possible à un bon prix.