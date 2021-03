POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Randal Kolo Muani (Nantes) : quel match de l’attaquant nantais ! Sans un arbitrage très litigieux, il aurait dû obtenir un penalty en première période. Mais cela ne l’a pas découragé. Au contraire. En seconde période, Kolo Muani a donc égalisé sur un service… de Mbappé, avant d’offrir le but de la victoire à Simon.

Kolo Muani célèbre son but au Parc des Princes. Crédit: Getty Images

Mike Maignan (Lille) : non, il ne s’agit pas du meilleur match réalisé cette saison par le gardien lillois. Mais une superbe parade lui a permis de tirer son épingle du jeu lors du décevant choc entre Monaco et Lille (1-1). Jovetic peut en témoigner…

Luis Henrique (Marseille) : oui, on peut entrer en jeu à la 77e minute et tout de même figurer dans notre sélection. Avec ses deux (belles) passes décisives pour Thauvin et Cuisance face à Brest (3-1) samedi, Luis Henrique le prouve de la plus belle des manières.

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : Bruno Genesio pourra remercier son milieu de terrain pour ce premier succès sur le banc breton. Face à Strasbourg (1-0), Bourigeaud a inscrit le seul but du match avant d’aider - avec brio - ses coéquipiers à résister aux assauts alsaciens.

tade Rennais French midfielder Benjamin Bourigeaud (C) is congratulated by teammates after scoring a goal during the French L1 football match between Stade Rennais and Strasbourg, at the Roazhon Park stadium in Rennes, northwestern France, on March 14, 20 Crédit: Getty Images

Andy Delort (Montpellier) : on retiendra évidemment cette célébration "Haribo" gâchée par la VAR, mais il serait injuste de ne pas souligner la belle prestation de Delort à Nîmes (1-1) dimanche. Il y a eu ce but refusé, donc, mais aussi une barre transversale, une passe décisive annulée et une égalisation cette fois-ci valable.

Thomas Delaine (Metz) : buteur du pied droit face à Bordeaux (2-1) il y a un peu plus de deux semaines, le latéral messin a remis ça contre Lens (2-2). Mais du gauche, et cela change tout : après le petit filet, c'est la lucarne qui permet aux Grenats de prendre un bon point dans le Nord.

Wahbi Khazri (Saint-Etienne) : Claude Puel a parlé de "chef-d’oeuvre" pour décrire le but inscrit par son attaquant à Angers (1-0) samedi, et l’entraîneur stéphanois n’a pas tort. D’une superbe frappe plongeante, Khazri a marqué son… deuxième but de la saison en L1.

Saint-Etienne's Tunisian midfielder Wahbi Khazri (R) celebrates after scoring during the French L1 football match between Angers SCO and AS Saint-Etienne Crédit: Getty Images

Walter Benitez (Nice) : sans lui, Nice serait reparti de Lorient (1-1) bredouille. Mais les Aiglons ont bien pu compter sur leur gardien, qui a écœuré Laurienté et Moffi en début de match, et n’a rien lâché ensuite. Malheureusement pour lui, il ne peut absolument rien faire sur le but de Wissa.

Nicolas De Préville (Bordeaux) : entré en jeu dès la 16e minute pour suppléer Kalu, "NDP" a fait taire les mauvaises langues sur la pelouse de Dijon (3-1). L’ancien attaquant du LOSC a parfaitement servi Hwang pour le 2-0, avant d’inscrire lui-même le but du 3-0 sur un service d’Adli.

Mathieu Cafaro (Reims) : très inspiré en première période face à l’OL (1-1), Cafaro a parfaitement surgi au point de penalty pour reprendre victorieusement un centre de Foket. Dans tous les bons coups, le milieu offensif a ensuite dû se concentrer sur ses tâches défensives.

Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet donc son titre en jeu. Nouveauté pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

