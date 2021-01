Cette fois, c'est bel et bien fini. Entre l'OM et Kostas Mitroglou, l'histoire s'est officiellement terminée après plus de trois années faites de peu de hauts, beaucoup de bas et pas mal de prêts. Souvent critiqué, parfois moqué, l'attaquant grec n'est toutefois pas rancunier. Et il a tenu à publier un joli message, ce lundi soir, sur les réseaux sociaux. Les supporters marseillais l'ont d'ailleurs salué en nombre.

"Un chapitre de plus de ma carrière dans le foot est arrivé à son terme, avec beaucoup de beaux moments et d'autres plus difficiles, écrit-il. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m’avoir adopté et accueilli si chaleureusement, et aussi les supporters pour leur soutien. J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France, avec beaucoup d’exigences. Et c’est pour cela que, malgré les dures critiques que j’ai parfois reçues, je n’ai jamais réagi et j’ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur."