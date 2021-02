A partir du 20 février, l'affiche du samedi soir (21h), sera l'affiche de 13h. La LFP a annoncé, par le biais d'un communiqué, que cette rencontre serait avancée à partir de la 26e journée de championnat et jusqu'à la fin de la saison. "A la demande de Canal+, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’aménager la programmation des journées de Ligue 1. Ce nouvel horaire permet d’offrir à la L1 l’exposition la plus large possible sur les antennes de Canal +, diffuseur exclusif de la compétition jusqu’à la fin de la saison", explique la Ligue dans un communiqué.