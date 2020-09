C'est une triste nouvelle qui tombe sur la tête du football français. Arbitre de Ligue 1, Sébastien Desiage est décédé à l'âge de 46 ans ce jeudi, alors qu'il luttait depuis deux ans et demi contre la maladie. Son dernier match en Ligue 1 remonte au 13 mars 2018 et un PSG-Angers. Le Stéphanois avait également été président du SAFE (Syndicat des Arbitres du Football d’Elite) de 2017 à 2018.

"Nous savions que Sébastien Desiage traversait une épreuve de santé depuis plusieurs mois mais sa disparition est un choc, a fait savoir Noël le Graët, le président de la FFF. Les arbitres, la Fédération éprouvent une grande tristesse. C’était un homme respecté et apprécié pour ses qualités d’arbitre et d’homme. C’était un passionné et un amoureux du football, du jeu. La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."