Ils ne s’étaient pas imposés depuis 11 matches, s’enfonçant chaque jour un peu plus dans la crise. Mais mercredi soir, au Matmut Atantique, les Stéphanois de Claude Puel ont trouvé l’ouverture en dominant des Bordelais peu inspirés et très agacés (1-2). En prenant 3 points, l’ASSE s’éloigne de la zone rouge et se donne surtout un peu d’air en championnat avant d’affronter Nimes et Monaco pour les deux prochaines journées avant la trêve.