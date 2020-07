LIGUE 1 - Alors que la ministre des sports, Roxana Maracineanu, a évoqué lundi le possible retour du huis clos à cause du non-respect des distanciations sociales lors du match amical PSG-Waasland-Beveren, l'association des supporters juge "précipitée" la réouverture des stades en France.

Face à la menace d'un retour au huis clos dans les stades en cas de non-respect des consignes sanitaires, l'Association nationale des supporters (ANS) a appelé mardi à poursuivre les discussions "de fond" sur la question, jugeant "précipité" d'avoir rouvert les enceintes dès la mi-juillet. "Les pouvoirs publics ont fait le choix d'une réouverture précipitée des stades, avec des conditions d'accueil... incompatibles avec la culture de nos tribunes", a déploré l'ANS dans un communiqué, dénonçant une "polémique stérile" au sujet du non-respect des gestes barrières par certains supporters lors d'un match amical du PSG vendredi dernier.

La rencontre entre le club de la capitale et Waasland-Beveren marquait le retour des supporters au Parc des Princes quatre mois après l'arrêt des compétitions, avec une jauge limitée à 5.000 personnes conformément aux consignes des autorités. Mais l'absence de distanciation sociale dans les virages pendant le match a suscité l'indignation de plusieurs acteurs du sport français, alors que clubs et Ligues plaident pour le retour d'un public plus nombreux.

Cette controverse a poussé la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu à brandir lundi la menace d'un retour au huis clos, "si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas respectées". "Ce que nous avons pu observer au Stade Océane, au Parc des Princes ou au Parc OL est en tout point similaire avec les relâchements constatés dans les bars parisiens, sur la Promenade des Anglais (à Nice) ou les places de l'Atlantique", a fait valoir l'ANS.

Loin de presser pour un retour rapide dans les stades, les groupes de supporters n'ont eu de cesse d'appeler à la prudence et au pragmatisme

"Loin de presser pour un retour rapide dans les stades, les groupes de supporters n'ont eu de cesse d'appeler à la prudence et au pragmatisme", a-t-elle rappelé. Pour l'ANS, il est surtout urgent de reprendre les travaux de consultations et d'expertises lancés après l'arrêt anticipé de la saison de Ligue 1 fin avril, afin de préparer la nouvelle saison, qui doit débuter le week-end du 23 août.

"Nous sommes toujours en attente d'un retour d'expérience sur les matches organisés depuis le 11 juillet, afin d'en tirer les enseignements indispensables à la reprise des championnats", poursuit l'Association des supporters, renouvelant sa "demande d'une approche pragmatique, transparente et consensuelle sur la question du retour en tribune". Le 12 juillet, Roxana Maracineanu avait évoqué "une clause de revoyure à la mi-juillet" pour étudier la possibilité de rehausser la jauge de spectateurs admis dans les stades, option qui doit encore être examinée par l'exécutif.

