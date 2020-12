Le feuilleton n'a que trop duré. Et il s'est achevé ce dimanche. Alors qu'il ne restait que quelques mois avant la fin de son bail (juin 2021), Jesé Rodriguez n'est déjà plus un joueur du PSG. L'attaquant espagnol s'est mis d'accord avec le club, qui a annoncé la nouvelle ce dimanche matin, pour résilier son contrat - comme l'annonçait Marca quelques heures plus tôt. L'intéressé, qui n'a plus été vu au centre d'entraînement parisien ces derniers jours, s'entraîne seul à Las Palmas selon le quotidien espagnol.

Arrivé à Paris lors de l'été 2016 pour 25 millions d'euros et un contrat de 5 ans, Jesé n'a joué que 17 matches pour 2 buts inscrits sous les couleurs parisiennes. Grand espoir du Real Madrid, il s'était rompu les ligaments croisés du genou droit en mars 2014 et n'a jamais pu depuis retrouver le niveau qui était le sien à l'époque. Prêté successivement à Las Palmas (3 buts), Stoke City (1 but), au Bétis Séville (2 buts) et au Sporting Portugal (1 but), l'Espagnol est revenu chaque été dans la capitale française sans trouver de nouveau port d'attache.