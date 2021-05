Elle est passée quelque peu dans l'anonymat du titre de champion du LOSC, et ce n'est peut-être pas plus mal. L'équipe-type des trophées UNFP a été révélée dimanche soir, présentant le onze des meilleurs joueurs selon les votes des joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Avec seulement deux Lillois (André et Reinildo), mais avec notamment Neymar, qui a seulement disputé 18 rencontres de championnat cette saison, l'équipe peut faire débat.

Une attaque Depay-Mbappé-Neymar, la belle surprise Clauss derrière

La présence du Brésilien parmi les nommés pour le trophée du meilleur joueur de la saison avait déjà fait jaser la semaine dernière . Le numéro 10 parisien, pas responsable de sa nomination, avait déjà fait fuiter dès samedi sa présence dans le onze type de la saison, qu'il occupe en attaque aux côtés de Memphis Depay (Lyon) et de son partenaire Kylian Mbappé, meilleur buteur et meilleur joueur de la saison.

Ligue 1 7 interpellations après la fête pour célébrer le sacre du LOSC IL Y A 3 HEURES

Le meilleur gardien Keylor Navas (PSG) et le meilleur espoir Aurélien Tchouaméni (Monaco) figurent aussi dans cette équipe, où Benjamin André et Reinildo Mandava sont les seuls représentants des champions de France lillois. Jonathan Clauss (Lens) est la belle surprise de ce onze au poste d'arrière droit, tandis que Mike Maignan (21 clean sheets), Burak Yilmaz (16 buts) et Wissam Ben Yedder (20 buts et 8 passes décisives) sont les principaux absents de cette "équipe-type".

Qui mérite d’être sacré meilleur joueur de L1 ?

Ligue 1 Encore 500 supporters à 5h du matin : un accueil triomphal pour les champions du LOSC IL Y A 3 HEURES