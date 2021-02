Le supersub a encore frappé. Comme face à Monaco et Lens, Wahi (18 ans) a marqué en sortant du banc (1-2, 65e). Cette fois-ci, il a profité de la mauvaise lecture d'Anthony Lopes sur un coup franc hors cadre de Savanier pour inscrire son 3e but de la saison et offrir à son équipe un second succès de rang, probant mais mérité.

Face à la déferlante montpelliéraine et ce, même si Karl Toko-Ekambi testait les gants d'Omlin d'une frappe puissante (32e), on voyait mal l'OL revenir dans la partie. Au bord du KO sur un tir de Stephy Mavididi (34e), les Lyonnais ont finalement trouvé la ressource nécessaire et Paqueta surgissait à quelques secondes de la pause (1-1, 45e+2). Mais les Rhodaniens n'ont pas réédité la performance après le but de Wahi. Toko Ekambi se ratait face au but sur une passe en retrait de Léo Dubois (75e) et Islam Slimani, entré en jeu à la 74e, manquait de réussite (78e, 90e+2, 90e+4).