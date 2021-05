Christophe Galtier est un homme courtisé. Et tiraillé, donc. L'entraîneur du LOSC, qui a annoncé son départ dans la journée de mardi, fait en effet l'objet de bien des propositions. Il y a tout d'abord celle de l'OGC Nice, sur la table depuis plusieurs semaineq et qui semble clairement le tenter. Puis il y a l'intérêt du Napoli, en quête du successeur de Gennaro Gattuso mais qui sonde également d'autres pistes. Enfin, dernière offre pour le technicien champion de France : celle de l'Olympique Lyonnais, qui l'a identifié comme le possible remplaçant de Rudi Garcia.

Naples pourrait finalement miser sur Spalletti

Bien qu'en retard sur le club azuréen, les dirigeants lyonnais comptent bien tout faire pour convaincre l'ancien adjoint d'Alain Perrin. Selon L'Equipe, ils ont ainsi dîné avec Galtier, mardi soir, dans le Ve arrondissement de Lyon. Le quotidien explique que Jean-Michel Aulas (président), Juninho (directeur sportif) et Vincent Ponsot (désormais directeur général du football) étaient présents. Au menu, évidemment, la décision à venir de l'intéressé.

Je n'ai pas pris ma décision. Sincèrement non. Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples ? Entre autres. Je ne les ai pas recalés", avait prévenu La Gazzetta dello Sport, le club italien aurait finalement décidé de miser sur Luciano Spalletti. De quoi laisser place à une bataille finale entre Nice et l'OL ? ", avait prévenu Christophe Galtier à RMC lundi soir . Selon, le club italien aurait finalement décidé de miser sur Luciano Spalletti. De quoi laisser place à une bataille finale entre Nice et l'OL ?

