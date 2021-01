Une soirée parfaite pour les Gones et une grosse claque pour les Verts. Lyon est allé infliger une très lourde défaite à Saint-Etienne sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, dimanche soir, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (0-5). Ultra-dominateurs et efficaces sur coups de pied arrêtés, les joueurs de Rudi Garcia ont vu Tino Kadewere (16e et 68e) et Marcelo (36e et 59e) s'offrir chacun un doublé puis Denis Bouanga, décidément malheureux contre l'OL, marquer contre son camp (82e). Lyon suit le rythme du PSG et de Lille et reste troisième. L'ASSE s'enlise au seizième rang.