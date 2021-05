L'OL a décidé de saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) pour contester la suspension d'un match pour Mattia De Sciglio. Ce dernier a écopé d'un match de suspension après son carton rouge reçu, en même temps que son coéquipier Marcelo, lors des incidents survenus à l'issue de la rencontre Monaco-OL (2-3), dimanche, comptant pour la 35e journée de Ligue 1. La conférence des conciliateurs du CNOSF a désigné Phillipe Missika en qualité de président pour entendre les parties le mardi 11 mai.

En conséquence, la décision de la commission de discipline est suspendue en attendant la proposition de la conférence des conciliateurs et De Sciglio est ainsi éligible pour disputer le match de la 36e journée de championnat Lyon-Lorient, samedi. Vendredi à la mi-journée, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas avait estimé que les cartons rouges infligés à Marcelo et Mattia De Sciglio après les incidents post-match à Monaco "auraient dû être annulés" et que son club "n'avait pas été favorisé par les décisions de la Commission de discipline", mercredi.

Je pense que nous n'avons pas été très favorisés

Les deux joueurs lyonnais ont été sanctionnés d'un seul match de suspension contre trois pour Willem Geubbels et deux pour Pietro Pellegri, de l'ASM, autres joueurs impliqués. "Je pense que nous n'avons pas été très favorisés par les décisions et nous sommes hyper pénalisés contre Lorient. Nous avons aussi des blessés. Je pense que les cartons rouges que nous avons reçus auraient dû être annulés", avait déclaré le patron de l'OL en marge de la conférence de presse officialisant la prolongation de contrat de Delphine Cascarino à l'Ol féminin.

"La Commission de discipline, indépendante par définition, a expliqué de manière assez claire ce qui s'est passé et que nos joueurs n'ont fait que se défendre après avoir été agressés verbalement et physiquement", avait réagi JMA. "Quand je vois que plusieurs joueurs de Monaco sont cités par la Commission comme ayant été acteurs verbalement et physiquement de la bagarre et qu'ils n'ont rien eu, je me dis que les deux cartons rouges infligés à nos joueurs sont injustes et je pense que les dirigeants de Monaco auraient mieux fait de se taire", a-t-il poursuivi.

