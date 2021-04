C'était prévisible, c'est désormais dans les tuyaux : l'OM pense à des sanctions pour ses deux joueurs fautifs. "On est tous très sensible à ce qu'il se passe dans le monde en tant que citoyens et j'ai parlé avec eux pour qu'ils sachent que ce qu'il se passe est grave", a expliqué le technicien argentin, au sujet de Leonardo Balerdi et Pol Lirola, ses deux défenseurs pris sur le fait par la police catalane dans une villa de Badalone, près de Barcelone, avec 35 autres personnes.

Il faut qu'ils aient conscience de la réalité sanitaire

"Au-delà de leur jeunesse et de leur envie de s'amuser avec leurs amis, il faut qu'ils aient conscience de la réalité sanitaire", a poursuivi Sampaoli, soulignant que "le club prendra une décision". Celle-ci sera "expliquée" par le président olympien lui-même, Pablo Longoria, a-t-il précisé. L'Espagne s'est insurgée cette semaine contre la multiplication des débordements et des fêtes clandestines à travers le pays, un phénomène alimenté notamment par des ressortissants étrangers venus fuir momentanément les mesures très strictes prises dans leurs pays contre l'épidémie de coronavirus.

Quelque 353 "fêtes ou réunions illégales" organisées dans des domiciles privés ont fait l'objet d'une intervention policière durant le seul week-end dernier à Madrid, ont souligné les autorités espagnoles, en dénonçant un "tourisme de beuveries".

