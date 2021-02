Dans les colonnes du journal régional, on peut lire une déclaration du DG marseillais, interlocuteur principal des groupes de supporters depuis le retrait de Jacques-Henri Eyraud, qui aurait dit : « Frank (McCourt) a renouvelé sa confiance à Jacques-Henri (Eyraud) , il pense que c'est la bonne personne à la tête de l'OM. C'est son club, il a mis 370 millions d'euros dedans, il a le droit de décider qui le dirige. Je ne vous dis pas qui doit être le dirigeant de vos associations ». Une dernière petite pique adressée aux supporters qui ne dégage pas un ton des plus apaisants.

C'est donc vers un statu quo que l'OM se dirige, avec un président visiblement pas sur le départ, et une vente du club démentie. A Ouvrard, dans les prochains jours, d'être le plus persuasif possible avec les supporters pour calmer le jeu et éviter de nouvelles catastrophes au club olympien.