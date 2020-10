Au retour des vestiaires, c’est en tant que passeur que Florian Thauvin a permis à Jordan Amavi de lober Benoît Costil d’une tête sur coup-franc (54e). Le latéral gauche marseillais a été à l’initiative du troisième but où sa frappe, déviée par Pablo, a trompé le gardien bordelais. Les Girondins ont réduit le score en fin de match via Josh Maja, bien lancé dans la profondeur par Jimmy Briand (83e).

Privé de Dimitri Payet suspendu, l’OM s’est montré convaincant pour signer son premier succès à domicile de la saison. A l’image d’un Florian Thauvin, auteur d’un but et d’une passe décisive, qui est devenu, provisoirement, le meilleur passeur du championnat (4 passes décisives).

Jordan Amavi s’est également montré à son aise sur son flanc gauche. En plus de provoquer un penalty, le latéral a marqué son premier but de la saison et aurait pu s’offrir un doublé sans la déviation de Pablo, auteur d'un but contre son camp. Michaël Cuisance a fêté sa première titularisation, un baptême plutôt satisfaisant pour la recrue marseillaise. André Villas-Boas a aussi lancé Luis Henrique en fin de match. Le Brésilien