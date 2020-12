Nouveau rebondissement dans le clash entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Etienne. Prévue mardi, la réunion de conciliation entre les deux parties devant la Ligue de football professionnelle a été ajournée d'une semaine. Prévue en visioconférence, elle a été reportée à la demande de Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, l'avocate du joueur, selon le club. Cette réunion de la commission juridique de la LFP est sollicitée par l'AS Saint-Étienne " pour une tentative de conciliation sur une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ", en application de la charte du football professionnel, selon le quotidien L'Équipe.

Saint-Etienne rate le coup parfait et reste sevré de victoires

Le gardien basque, qui a disputé 383 matches sous le maillot stéphanois depuis son arrivée à l'été 2011 en provenance de Monaco, est celui qui a le plus joué avec les Verts en première division, devant le mythique Ivan Curkovic. Son contrat doit s'achever le 30 juin prochain. Le portier des Verts, qui bénéficie de l'un des plus gros salaires de l'effectif professionnel (2,8 millions d'euros annuels environ) est en litige avec l'ASSE depuis le 23 février dernier après la décision du manager général Claude Puel de le mettre au repos pour le match de Ligue 1 contre Reims (1-1). Il n'a plus joué depuis.