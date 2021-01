La LFP veut vite tourner la page Mediapro. Ce mardi soir, la Ligue de football professionnel a lancé sa "consultation de marché" pour les droits TV du foot français et attend la remise des offres de la part des diffuseurs intéressés au plus tard le lundi 1er février. Selon les informations de L'Equipe, Vincent Labrune, le président de la LFP, et ses équipes ont sollicité de multiples chaînes mais aussi des GAFA.