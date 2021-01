Ce mardi, il y avait Philippe Piat, Sylvain Kastendeuch, David Terrier et Jérémy Dumois d'un côté pour les joueurs, Jean-Michel Aulas, Jean-Pierre Caillot, Loïc Ferry, Marc Keller et Christian Leca pour les clubs de l'autre et la Ligue au milieu. Cette réunion devait permettre aux un et aux autres d'avancer leurs arguments sur le sauvetage du football français. Les clubs espèrent que les joueurs accepteront une baisse généralisée des salaires. "Les parties se réuniront de nouveau pour envisager des mesures structurelles afin de participer à une réforme plus globale du football professionnel (format des compétitions, limitation des effectifs, redevances, formation, etc…)", précise la LFP en fin de communiqué.