Pour récapituler rapidement le contexte, Villas-Boas avait déclaré au lendemain de l'arrivée de Ntcham ne pas avoir été mis au courant par sa direction : " Le mercato s'est terminé avec l'arrivée d'un nouveau joueur. Ce n'est pas une décision qui a été prise par moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est précisément un joueur pour lequel j'ai dit non. Il n'a jamais été sur notre liste. Il a fini par venir et je n'étais pas au courant. A cause de ça, j'ai présenté ma démission. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive". Une attaque assez frontale à laquelle le joueur a été amenée à répondre lors de sa présentation officielle.

Et le nouveau milieu de terrain de l'OM avait surpris, affirmant non seulement que le Portugais le connaissait, mais que son agent l'avait contacté : "Ça m'a beaucoup surpris parce que quand j'ai fini l'Euro avec les Espoirs, l'OM me voulait et a contacté mon entourage. Donc, quand j'entends tout ça, ça me fait drôle parce qu'il était au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait un mandat exclusif sur Marseille, que je n'ai pas accepté. Et par la suite il s'en est suivi ce qu'il en est. Ça m'a beaucoup surpris".