LIGUE 1 - Le Paris Saint-Germain a obtenu, auprès de la LFP, le report de sa première rencontre du championnat face au RC Lens. Initialement prévue ce samedi à 21h, la rencontre qui compte pour la 2e journée de L1 se déroulera finalement le 10 septembre à 21h. Le club parisien estimait le délais de 6 jours entre la finale de la C1 et leur retour en championnat trop court.

Le PSG a obtenu gain de cause. La rencontre qui devait opposer le club de la capitale à Lens samedi à Bollaert-Delelis, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, a été reportée au 10 septembre. Le bureau de la LFP a pris cette décision ce mardi sur demande des dirigeants parisiens. Ils estimaient que le délai de six jours entre la finale de la Ligue des champions perdue dimanche face au Bayern Munich (1-0) et ce déplacement dans l'Artois était trop court, et avaient transmis une requête dans ce sens à la LFP lundi.

La Ligue précise que cette décision a été prise "en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+", qui devait retransmettre cette rencontre en direct. La chaîne diffusera finalement le match entre Strasbourg et Nice samedi à 21h. Il devait initialement avoir lieu dimanche à 17h, mais Canal + a obtenu qu'il soit avancé au samedi pour la diffuser en "prime time", avec l'aval des deux clubs.

Ligue 1 L'OM annonce 3 nouvelles suspicions de cas de coronavirus dans son effectif IL Y A 2 HEURES

Un début de championnat très chargé pour le PSG

Actuellement au repos pour récupérer après le Final 8, les Parisiens auront ainsi une entame de championnat très chargée. Après avoir ouvert la saison face à Lens le 10 septembre, ils retrouveront l'OM dès le 13 septembre pour leur premier match à domicile de l'exercice 2020/21. Et ils seront de nouveau sur le pont trois jours plus tard, le 16 septembre, pour affronter Metz, toujours au Parc des Princes, en match en retard de la 1re journée. Cette rencontre, initialement prévue le week-end dernier, avait été décalée après la qualification du club de la capitale pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Ce report de Lens-PSG au 10 septembre pose également question concernant les internationaux du Paris Saint-Germain. Car la France doit affronter la Croatie seulement deux jours plus tôt, le 8 septembre, dans le cadre de la Ligue des nations. Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont susceptibles de participer. S'il faudra attendre la liste de Didier Deschamps jeudi pour avoir la certitude que les deux Parisiens sont bien dans le groupe du sélectionneur tricolore, la présence de ces deux hommes sur la pelouse lensoise 48 heures plus tard semble incertaine à l'heure actuelle.

Ligue 1 Boudjellal rêve de Zidane sur le banc de l'OM : "Je dormirais devant sa porte..." IL Y A 3 HEURES