L'Equipe et RMC, Assaf aurait annoncé ce vendredi par mail à ses salariés sa volonté de se désengager du club. La décision devrait être entérinée par un conseil d'administration extraordinaire, qui se tiendra jeudi prochain. Président du Nîmes Olympique depuis 2016, Rani Assaf pourrait abandonner le navire, alors même que les Crocos viennent d'être relégués en L2 après une saison morose. D'après les informations de Midi Libre , confirmées paret RMC, Assaf aurait annoncé ce vendredi par mail à ses salariés sa volonté de se désengager du club. La décision devrait être entérinée par un conseil d'administration extraordinaire, qui se tiendra jeudi prochain.

"la démission de son comité directeur et l'intronisation de son propre conseil d'administration", En cause, un désaccord autour de l'avenir de la formation nîmoise. Alors que le NO a subi de plein fouet la crise liée au retrait de Mediapro, Rani Assaf souhaitait faire des économies sur le centre de formation, ce à quoi l'Association Nîmes Olympique (la section amateur du club) s'est opposée. Ces dernières heures, le président des Crocos aurait demandé d'après L'Equipe . Il souhaiterait désormais déposer le bilan jeudi prochain.

Rani Assaf aurait ainsi d'ores et déjà prévenu ses salariés, et doit se mettre à la recherche d'un successeur avant le 30 juin prochain. Le club doit toujours combler un déficit compris entre 6 et 7 millions d'euros, et devrait mettre de côté son projet provisoire de nouveau stade, que son président devait financer à hauteur de 10 millions d'euros. Le Nîmes Olympique, à moins de trouver rapidement un repreneur, risque la liquidation.

