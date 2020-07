LIGUE 1 - La Fédération Française de football a dévoilé mardi son classement des meilleurs centres de formation pour la saison 2019-2020. Comme en Ligue 1, le PSG mène la danse. Rennes et Lyon complètent le podium.

Que ce soit en Ligue 1 ou dans la formation des jeunes, le PSG a vécu une saison 2019-2020 pleine de succès. Champion de France pour la septième fois en huit saisons, le club de la capitale a également été cité en exemple pour sa formation. En effet, la Fédération Française de football a dévoilé ce mardi son classement des meilleurs centres de formations et le PSG y devance Rennes et Lyon. Si Saint-Etienne et Monaco sont respectivement quatrième et cinquième, Marseille se retrouve à la treizième place.

Plusieurs critères ont été pris en compte dans ce classement : nombre de contrats professionnels, matchs joués par des jeunes issus du centre de formation en pro ou en prêt dans un autre club, sélections nationales FFF, diplômes scolaires obtenus et contrats d'éducateurs. Le PSG est néammoins victime de son succès car deux de ses jeunes pépites, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont signé cet été au Bayern Munich et à l'AS Saint-Etienne.

