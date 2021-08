C'est l'heure de se mouiller. Alors que la saison 2021-22 de Ligue 1 débute ce vendredi avec un classique entre Monaco et Nantes, sept membres de la rédaction d'eurosport.fr ont pronostiqué leur classement final. Chaque équipe a été crédité d'un nombre de points selon le positionnement attribué par chacun des sept votants : 20 points pour le 1er, 19 pour le 2e, 18 pour le 3e… 2 pour le 19e, 1 pour le 20e. Il en résulte le classement suivant.

Notre podium

1er : PSG (140 points)

2e : Monaco (131 points)

3e : Marseille (124 points)

Ligue 1 PSG, la reconquête est-elle inévitable ? 05/08/2021 À 11:55

Le PSG a fait l'unanimité. Tous les membres de la rédaction consultés sans exception voient le club de la capitale terminer en tête du championnat et reprendre le titre abandonné à Lille la saison passée. Un plébiscite justifié par le mercato royal réalisé par Paris avec les arrivées d'Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos pour renforcer un effectif déjà très compétitif.

Sergio Ramos, l'une des recrues estivales du PSG. Crédit: Getty Images

Derrière le PSG, Monaco a recueilli plus de points que Marseille pour la deuxième place. L'ASM n'a pas enregistré de départs majeurs cet été et peut surfer sur une fin de saison passée aboutie qui lui avait permis de terminer à la troisième place du classement. L'OM complète notre podium. Son mercato très actif illustre la direction ambitieuse prise par le club phocéen sous la direction de Pablo Longoria. Cela se traduit dans le classement prévisionnel de notre rédaction.

Nos prétendants à l'Europe

4e ex-aequo : Nice (114 points)

4e ex-aequo : Lyon (114 points)

6e : Lille (104 points)

7e : Rennes (88 points)

8e : Montpellier (82 points)

Nice et Lyon ont recueilli le même nombre de points après les votes de notre rédaction. Les Aiglons ont clairement affiché leurs ambitions cette saison en recrutant Christophe Galtier , champion de France avec Lille, au poste d'entraîneur, pour encadrer de jeunes recrues. Que l'OL ne soit pas sur notre podium peut éventuellement surprendre, mais les Gones n'ont pas compensé le départ de leur star, Memphis Depay, qui pesait tout de même 20 buts et 12 passes en L1 la saison passée. Sans lui, et malgré l'arrivée de Peter Bosz en tant que coach , cela semble compliqué de viser plus haut.

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Crédit: Getty Images

Derrière, on retrouve le champion de France en titre, Lille. Les Dogues ont perdu l'architecte du sacre, Christophe Galtier, ainsi que deux titulaires, Mike Maignan et Boubakary Soumaré. Ils semblent un peu juste pour confirmer, avec en plus une compétition aussi exigeante que la Ligue des champions à disputer . Rennes et Montpellier sont habitués à jouer la course à l'Europe. On ne serait pas surpris que ce soit encore le cas cette saison. Même s'ils semblent un cran en dessous de Nice, Lyon, et Lille.

Notre "ventre mou"

9e : Lens (73 points)

10e : Strasbourg (72 points)

11e : Bordeaux (69 points)

12e : Saint-Etienne (62 points)

13e ex-aequo : Clermont (48 points)

14e ex-aequo : Metz (48 points)

Un peu trop justes pour jouer l'Europe, un poil trop forts pour la course au maintien, voici de notre groupe du "ventre mou". Lens a surpris la saison passée en prenant la 7e place pour son retour au sein de l'élite et semble en mesure de terminer une nouvelle fois dans la première moitié du tableau après avoir conservé son maître à jouer, Gaël Kakuta. Strasbourg s'est aussi donné un bel argument avec Kevin Gameiro pour faire mieux que sa 15e place de la saison passée.

Gaël Kakuta (Lens) contre - Dijon en Ligue 1 le 21 février 2021 Crédit: Getty Images

Le renouveau bordelais, incarné par l'arrivée de Gérard Lopez et celle de Vladimir Petkovic au poste d'entraîneur, ne se matérialisera pas forcément au classement pour notre rédaction. Clermont est pressenti pour être le promu qui tirera le mieux son épingle du jeu parmi les votants. Enfin, Metz n'a pas enregistré de départ majeur et pourra s'appuyer sur le groupe qui a fait ses preuves l'an passé pour éviter les dangers d'une course au maintien.

Notre lutte pour le maintien

15e : Lorient (37 points)

16e : Troyes (35 points)

17e : Nantes (35 points)

18e : Reims (34 points)

19e : Angers (31 points)

20e : Brest (30 points)

On retrouve ici en peloton d'équipes déjà en difficultés la saison passée, à l'image de Lorient, Nantes, Reims et Brest. Ainsi que le promu troyen. L'exception, c'est Angers. Pour notre rédaction, le SCO, 13e la saison passée, sera relégué à l'issue de l'exercice à venir. La formation angevine entame une nouvelle ère après le départ de son entraîneur emblématique, Stéphane Moulin. Il appartiendra à Gérald Baticle de prendre le relais et de nous faire mentir en maintenant son équipe au sein d'une élite qu'elle fréquente depuis 2015.

Gérald Baticle, l'entraîneur du SCO Angers. Crédit: Getty Images

Ligue 1 Mbappé, Wijnaldum et Hakimi titulaires avec le PSG à Troyes IL Y A 4 HEURES