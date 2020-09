Selon une source de la LFP, citée par la radio, Di Maria, Paredes et Neymar ont en effet déclaré leurs symptômes au PSG et à la Ligue avant le 30 août. Et ce serait bien à partir de cette date que se déclencherait le compteur de jours, qui comprend notamment un isolement total de huit jours avant de nouveaux tests. Puis, éventuellement, une reprise de l'activité individuelle pendant sept jours avant celle collective. Selon RMC, les trois joueurs parisiens pourraient donc retrouver leurs partenaires à la veille de PSG-OM. Tout serait alors entre les mains de Thomas Tuchel, qui prendrait alors le risque (ou non) de les aligner le lendemain.