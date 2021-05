Il n'y a pas eu de miracle pour le PSG. Paris devait impérativement s'imposer ce dimanche à Brest pour garder l'espoir de conserver son titre. Il l'a fait grâce à un corner d'Angel Di Maria dévié dans son propre but par le milieu brestois Romain Faivre, et à un nouveau but de Kylian Mbappé, son 27e cette saison (0-2). Mais les Parisiens avaient aussi besoin d'un faux pas de Lille pour que les planètes soient alignées. Il n'a pas eu lieu. Les Dogues ont fait le boulot dans le même temps en s'imposant à Angers (1-2). Et les Parisiens échouent finalement à la deuxième place du classement à un point du LOSC, sacré champion de France 2021.

Les hommes de Mauricio Pochettino ont eu moins eu le mérite de remplir leur mission en Bretagne. Dans des conditions délicates, avec une pelouse balayée par le vent la pluie, Paris n'a pas vraiment été souverain. Mais il a su faire la différence malgré un penalty manqué par Neymar, peut-être troublé par le positionnement d'un Gautier Larsonneur malicieux (18e). Le portier brestois n'a en revanche rien pu faire sur un corner d'Angel Di Maria dévié par le dos de Romain Faivre. Lobé, il n'a pu que constater l'ouverture du score du PSG (0-1, 37e).

Navas encore impérial

Un but bienvenu pour des Parisiens dont la domination restait désespérément stérile jusque-là. Au courant du résultat des Lillois, qui avaient fait le break juste avant la pause à Angers, le PSG a su rester mobilisé pour profiter des espaces laissés par la défense brestoise après la pause. Il a quand même dû compter sur un Keylor Navas encore impérial face à Gaëtan Charbonnier (66e) et Romain Faivre (69e). Et Kylian Mbappé a fait fructifier le travail de son gardien en venant crucifier les Bretons en contre, pour asseoir définitivement la victoire parisienne et sa première place au classement des buteurs de Ligue 1 (0-2, 71e).

L'attaquant français a ainsi bouclé une remarquable saison, même si elle n'a pas suffi pour permettre au PSG de conserver sa couronne. Paris a été trop inconstant pour la mériter par rapport à une équipe lilloise solide, enthousiaste, et régulière. Il a certainement des circonstances atténuantes après avoir collectionné les absences comme jamais et dépensé beaucoup d'énergie lors du Final 8 l'été dernier. Mais les Parisiens ont aussi affiché des limites, notamment face aux autres équipes du Top 4, ou encore à domicile avec de nombreux points perdus au Parc des Princes. Des lacunes qui expliquent en grande partie pourquoi il n'est plus au sommet de la L1, pour la première fois depuis 2017.

