Entre deux matches de Ligue des champions, le PSG a fait le plein de confiance. Et c’était bien là l’essentiel. Loin d’être brillants contre Dijon (4-0), les Parisiens ont eu le mérite de réaliser un match sérieux de bout en bout pour battre la lanterne rouge. Moise Kean en a profité pour lancer sa saison en inscrivant ses deux premiers buts avec le PSG (3e, 23e). Kylian Mbappé y est également allé de son doublé (82e, 88e). Grâce à cette victoire, les Franciliens prennent provisoirement la tête de la Ligue 1.

Très bien entrés dans leur match, les Parisiens ont été immédiatement récompensés avec un but de Moise Kean qui a repris d’une volée du plat du pied droit un centre de Mitchel Bakker (1-0, 4e). A l’instar de Mauro Icardi, l’Italien a été peu en vue dans le jeu (14 ballons touchés) mais c’est encore lui qui a permis au PSG de doubler la mise après une longue course de Neymar qui lui a offert le but sur un plateau (2-0, 23e). Les joueurs de Thomas Tuchel venaient alors de frapper sur leurs deux premières frappes cadrées du match.

Dijon a eu des occasions

Ménagé en vue du calendrier dantesque qui attend le champion de France, Mbappé est entré à vingt minutes du terme. Le Français a profité des offrandes de Neymar - qui a récupéré le brassard à la sortir de Marquinhos - et Pablo Sarabia pour alourdir le score d’une frappe du gauche (82e) puis du droit (88e). Sa passe décisive, lumineuse - sur le dernier but a sauvé le match de l’Espagnol. Mais, s’ils ont été sérieux, les joueurs de Thomas Tuchel auraient en revanche pu mettre plus d’intensité dans ce match. Car le score fleuve ne dit pas le nombre d’occasions obtenues par les Dijonnais, notamment par Mama Baldé, qui a buté sur Abdou Diallo après une mauvaise passe en retrait de Marquinhos (7e), ou n’a pas cadré seul face à Sergio Rico (75e).

Eric Dina Ebimbe a également manqué de précision sur une frappe à ras de terre de l’entrée de la surface (20e). En six matches contre le PSG au Parc des Princes en Ligue 1, Dijon n’a toujours pas inscrit le moindre but et vient d’encaisser trois 4-0 consécutifs. Défaits par Manchester United mardi dernier, les Parisiens vont retrouver l’Europe dès mercredi contre l’Istanbul Basaksehir en Turquie. Il faudra livrer une prestation plus convaincante pour se remettre à l’endroit après l’échec initial.

