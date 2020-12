Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a mis un peu plus de cinquante minutes pour prendre la mesure du FC Lorient et s’imposer sans trop forcer son talent (2-0). Grâce à un Rafinha de gala, les Parisiens sont passés devant au score sur un penalty transformé par Kylian Mbappé (51e, 1-0). Auteur d’une faute dans sa propre surface en tant que dernier défenseur, Andreaw Gravillon s’est fait exclure juste avant l’ouverture du score parisienne. Bien malgré lui, le défenseur central des Merlus a facilité la tâche d’un PSG désormais à une seule unité du leader Lille avant le déplacement au stade Pierre-Mauroy ce week-end. Le premier qui reçoit le deuxième, cela promet.

Lorient, dix-huitième et premier relégable avant cette rencontre, peut-il avoir des regrets dans cette rencontre ? Affirmatif. En première période, les Bretons auraient pu ouvrir le score sans un défaut de finition de Terem Moffi (8e, 25e, 26e) et Enzo Le Fée (39e), mais heureusement pour Paris, les erreurs de relance ne se sont pas payées cash. Cela dit, la plus grosse occasion de ce premier acte est restée parisienne : capitaine de l’équipe, Ander Herrera a vu sa frappe enroulée s’écraser sur la barre transversale de Paul Nardi (42e). Paris s’est fait peur contre une équipe prête à évoluer dans le même schéma de jeu mais avec un bloc équipe positionné plus bas.