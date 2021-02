Lens au ralenti. Pour la troisième fois de suite en championnat, les Nordistes, qui avaient l’occasion de prendre provisoirement la 5e place à Rennes, ont dû partager les points, cette fois sur la pelouse de Reims, malgré une domination évidente (1-1). Surpris par Arber Zeneli dans le premier acte (13e), les Lensois, qui ont manqué un penalty et vu un de leur but refusé pour un rien, ont sauvé les meubles grâce à Florian Sotoca (61e), et conservent leur sixième place, mais restent sous la menace de Metz.