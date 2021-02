Il a fallu attendre 45 minutes dans cette rencontre pour que les deux équipes se mettent à produire du jeu et aller de l’avant. Reims et Montpellier ont par la suite livré un beau combat, avec des occasions de part et d’autre, notamment pour Laborde côté montpelliérain, qui a vu son retourné repoussé par Rajkovic sur sa ligne (55e), et pour Cafaro côté rémois, auteur d’une belle frappe détournée par Omlin en corner (76e). Pas suffisant cependant pour débloquer le score d’une partie qui s’achève sur un score nul et vierge, freinant la belle série de trois victoires de Montpellier, et laissant le Stade de Reims stagner à la treizième place. Les hommes de David Guion n’ont plus gagné depuis cinq rencontres.