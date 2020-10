Le match entre l'OM et Lens aura-t-il lieu vendredi soir ? Pour l'heure, la LFP n'a pas encore communiqué au sujet d'un possible report. "C'est possible de se déplacer à Marseille car nous sommes en capacité d'avoir les joueurs pour disputer un match de football", a déclaré mercredi Lilian Nalis, l'entraîneur adjoint des Sang et Or lors d'une visio-conférence. Lui, comme l'ensemble du groupe professionnel, a passé les traditionnels tests d'avant-match mercredi matin. Les résultats, attendus mercredi dans la soirée ou jeudi dans la matinée, doivent déterminer la tenue d'une rencontre que le Racing tente de préparer au mieux.

"Villas-Boas n’a pas forcément tout raté, mais…"

Ligue 1 Bahoken en garde à vue pour violences conjugales IL Y A 20 HEURES

"Cela reste plus délicat puisqu'on ne peut pas tout travailler, a expliqué Nalis, qui a dû faire appel à cinq joueurs de la réserve. On ne peut pas se focaliser sur tous les aspects que l'on aimerait. On s'adapte et on essaie de faire le maximum." Après le report de la rencontre prévue dimanche dernier face à Nantes (8e journée), la tenue du match contre l'OM vendredi soir (9e journée) reste en suspens même si la Ligue de football professionnel (LFP) n'a toujours pas annoncé son intention de le reporter ou le maintenir.

"A priori et selon le règlement, le match sera reporté"

"La rencontre face à Nantes a été reportée facilement après tous nos cas de Covid. Marseille, du fait de son calendrier rempli, modifie les paramètres dans la prise de décision", a souligné le technicien artésien, en référence à la participation des Marseillais en Ligue des champions et la difficulté de reprogrammer la rencontre. Parmi les cas de Covid-19 enregistrés à Lens, "les 2 tiers des cas sont asymptomatiques", assure l'adjoint, qui est à la tête d'un staff technique amoindri, avec 7 cas de coronavirus, dont le coach Franck Haise. L'autre tiers ressent certains symptômes.

"On est un peu inquiet de la situation", a avoué l'attaquant Florian Sotoca, qui fait partie des rares négatifs, et est donc apte à se rendre dans la cité phocéenne. "A priori et selon le règlement, le match sera reporté. On ne doit pas s'avancer trop vite. (...) Nous essayons au maximum d'être professionnels car le match a bien lieu à l'heure actuelle. Même si psychologiquement et physiquement, c'est compliqué d'être au maximum de notre forme", a reconnu Sotoca.

Ligue 1 Dijon-Lorient à huis clos dimanche IL Y A 21 HEURES