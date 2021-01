Football

Ligue 1 : les chiffres incontournables de la phase aller

LIGUE 1 - Champion d’automne, Lyon reste sur une série d’invincibilité presque record, et compte un petit point d’avance sur le PSG et le LOSC. Le suspens est au rendez-vous dans un championnat qui est le plus prolifique en buts depuis près de 40 ans ! On fait le bilan à la mi-saison avec les chiffres clés.

