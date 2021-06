"A l'issue des différents échanges de ce jour avec les candidats (Lopez et Rigo) ayant annoncé (jeudi) fusionner leur projet, aucun élément nouveau susceptible de rassurer le club quant à leur capacité de financement et l'évidence de leurs fonds n'a malheureusement été apporté", a indiqué la direction des Girondins de Bordeaux dans un communiqué.

"Compte tenu des délais incompressibles inhérents à une procédure de redressement judiciaire et afin de permettre au nouveau repreneur de présenter ses comptes prévisionnels à la DNCG avant la reprise effective du Championnat, la déclaration de cessation des paiements devra être déposée au greffe du Tribunal de Commerce le mardi 22 juin au plus tard", préviennent les Girondins. Les dirigeants bordelais donnent donc trois jours au duo de repreneurs pour affiner son offre et apporter de nouvelles garanties financières "pour éviter la mise en oeuvre d'une telle procédure".

Bordeaux peut-il faire faillite ? "Le risque est là..."

Ligue 1 Le chemin inverse de Dall'Oglio : Brest va engager Der Zakarian IL Y A UNE HEURE

Une procédure à double tranchant

Une telle procédure est à double tranchant. D'une part, selon l'article 103 bis du Règlement administratif de la Ligue de Football Professionnel, un club de L1 ou de L2 qui bénéficie d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de cession homologué par le Tribunal antérieurement à la reprise effective du championnat 2021/2022, sera admis à participer au championnat dans la division dans laquelle il aura été sportivement qualifié (la L1 en l'occurrence).

Mais d'autre part, c'est bien la DNCG, le gendarme financier de la LFP, qui aura le dernier mot et peut décider de la rétrogradation du club lors de son passage devant elle courant juillet. En cas de relégation de Bordeaux en L2 voire en N3, championnat où évolue son équipe réserve, c'est le club de Toulouse, battu lors du barrage de maintien-d'accession par Nantes, qui pourrait être promu sur tapis vert.

Ligue 1 Après une saison prometteuse, la récompense : Haise prolonge d'un an à Lens IL Y A 3 HEURES