Bordeaux enchaîne ! Enfin. Pour la première fois de la saison, les Girondins signent deux victoires consécutives en L1. Les Bordelais ont fait la différence à Nice sur des buts d'Ui-Jo Hwang (50e), de Paul Baysse (75e) et Toma Basic (87e). Le Sud-Coréen, décisif pour la quatrième fois sur les six dernières rencontres (3 buts, 1 passe), confirme sa bonne période. Avec ce cinquième match sans victoire, les Aiglons ne s'en sortent eux toujours pas et n'avancent pas (14e) contrairement à Bordeaux (8e).