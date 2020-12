Les supporters nantais sont en colère et ils le font savoir. Hostiles au président du club Waldemar Kita dont ils réclament la démission, les Ultras de la Brigade Loire ont appelé jeudi à la mobilisation aux abords de la Beaujoire dimanche prochain dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1 et de la réception d'Angers. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisque la semaine dernière, avant le match contre Dijon (1-1), un premier rassemblement avait dégénéré en échauffourées entre plus de 250 manifestants et des dizaines de CRS chargés de les empêcher de pénétrer sur le parking du stade.