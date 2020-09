Neymar, Mbappé, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Icardi, Navas. Ces sept joueurs, tous testés positifs au COVID-19 et absents contre Lens, ont contraint Thomas Tuchel de revoir son effectif et d’aligner un onze inédit pour la reprise du PSG à Bollaert. L’occasion pour des jeunes joueurs, comme Kaïs Ruiz ou Arnaud Kalimuendo, ou bien le troisième gardien dans la hiérarchie, Marcin Bulka, de s’illustrer.

Les Titis, eux, ont su saisir leur chance. Ou, du moins, ont pu montrer un échantillon de leur talent. Le culot, la fraicheur et l’aisance technique de Kais Ruiz ont été les quasi seules sources de créativité dans le secteur offensif parisien jeudi, tant Pablo Sarabia a déçu. D’ailleurs, les hommes de Thomas Tuchel n’ont quasiment plus inquiété Jean-Louis Leca après la sortie de Ruiz à la 68e minute.

Arnaud Kalimuendo a aussi livré un match intéressant. Remuant, à l’aise dans la conservation du ballon, bon en appui et en remise, le Titi a confirmé les bonnes impressions faites au mois de juillet, lors des matches amicaux du PSG face au Havre et Sochaux. S’il n’aspire pas à être titulaire, il pourrait gratter quelques minutes en coupe, et s’imposer comme le troisième attaquant dans la hiérarchie, derrière Mbappé et Icardi. Surtout si Choupo-Moting ne prolonge pas son aventure dans la capitale.