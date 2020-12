Mais l'annonce par celui-ci qu'il souhaitait renégocier le contrat, en invoquant l'impact de la crise sanitaire, puis sa décision de ne pas honorer ses échéances en octobre puis en décembre, ont fini de convaincre les plus optimistes que les promesses ne seraient pas remplies. L'audience de jeudi doit signer la fin d'une procédure de conciliation entamée le 19 octobre et permettre à la Ligue de récupérer ses droits télévisuels au plus vite, dans l'optique de les revendre à un diffuseur plus solvable.

La chaîne historique du football français, déjà détentrice de deux matches de L1 par journée, reste très discrète depuis plusieurs semaines même si selon plusieurs sources proches du dossier, elle a été concernée par la négociation entre Mediapro et la Ligue, avant de prendre du recul dans les derniers jours. Forte de son alliance avec beIN Sports, ex-diffuseur de certains lots de Ligue 1 et de Ligue 2 et notamment des multiplex de chaque journée, la chaîne cryptée semble en pole position pour formuler une offre, même si d'autres acteurs (RMC Sport, Amazon, DAZN,...) sont évoqués. L'immense interrogation concernera le montant futur des droits TV, avec une décote probable de plusieurs centaines de millions d'euros par an par rapport au 1,217 milliard annuel initialement obtenu, L1 et L2 comprises.