"Et quand ça aura lieu, ce sera dans une perspective que l'on pourrait appeler proportionnelle, c'est-à-dire non pas un chiffre en valeur absolue, comme cela a pu être le cas dans le passé, quand on disait par exemple 5000, mais un chiffre proportionné à la taille de l'enceinte. 25 % ? Ce peut être ça, on verra, ce peut être un siège sur quatre, un siège sur deux, ça dépend là encore des données épidémiques. Ca se pilote en fonction des données que nous avons", a-t-il ajouté. La situation sera donc à surveiller jour après jour.