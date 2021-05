Le suspense est maintenu. Et il n’a rien d’artificiel. Dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1, le LOSC a grillé un joker, en concédant le match nul à domicile face à l’AS Saint-Etienne (0-0). Dans le même temps, le PSG a déroulé face à Reims (4-0). Les Lillois conservent ainsi la première place et leur destin en main… mais ils n’ont plus qu’un point d’avance sur Paris, et trois sur Monaco, vainqueur 2-1 face à Rennes. Trois clubs restent donc en lice pour le sacre.

Plus d'infos à suivre...

