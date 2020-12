Lille a cédé la tête du championnat à la différence de buts mais n’a pas perdu son rythme de cador. Face à Montpellier, les joueurs de Christophe Galtier ont eu peur mais ont fini par s’imposer (3-2). Andy Delort, auteur d’une reprise de volée acrobatique magistrale pour remettre Montpellier dans la course (2-2, 70e), n’aura pas été le sauveur de son équipe. C’est Burak Yilmaz et Yusuf Yazici, rentrés en fin de match, qui ont su faire la différence pour permettre au LOSC de ne rien lâcher sur le plan comptable dans sa lutte avec Lyon, Paris et Marseille.