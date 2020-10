Lille, c'est costaud. Sans être véritablement étincelants mais avec beaucoup de solidité et de cohérence dans le jeu, les Dogues ont écrasé Strasbourg à la Meinau. Dans une première période pauvre en spectacle, la lumière est d'abord venue de Zeki Celik, auteur d'un petit bijou pour donner l'avantage aux siens (0-1, 20e).

Les Lillois se sont mis à l'abri dès le retour des vestiaires après un coup de billard à trois bandes, conclu par Renato Sanches (0-2, 53e). Rarement inquiétés défensivement, réalistes offensivement, les hommes de Christophe Galtier ont plié le match avec un nouveau but de Burak Yilmaz (0-3, 68e). Les voici provisoirement en tête du championnat.

Intenable Ibrahima Niane. Auteur de chacun des trois buts du FC Metz en Ligue 1 avant cette rencontre, l’attaquant sénégalais a tout simplement triplé son compteur but - et celui de son équipe - face à Lorient. Les Merlus étaient bien rentrés dans leur match, ouvrant le score grâce à Pierre-Yves Hamel (36e). Mais Niane a remis tout le monde à égalité sur penalty, juste avant le retour aux vestiaires (44e). Puis, porté par un collectif flamboyant, il a activé le mode festival dans le second acte.