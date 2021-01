Jonathan David délivre le LOSC. Onze jours après la défaite face à Angers, seulement la deuxième de la saison, Christophe Galtier et ses joueurs ont renoué avec la victoire face à Reims au Stade Pierre-Mauroy. Les Dogues ont peiné à imposer leur jeu en première période et ont même subi l’ouverture du score de Zeneli (36e). Mais en toute fin de match, le Canadien a offert la victoire aux siens. Lille remonte provisoirement à la seconde place de Ligue 1 derrière le PSG (42 points tous deux), Reims reste au 15ème rang du classement (21).

En première période, les joueurs de Christophe Galtier ont été gênés dans la construction du jeu. Le milieu de terrain à cinq aligné par David Guion a bouché les espaces dans l’axe. Les Lillois, contraints de jouer sur les côtés, n’ont pas trouvé la faille dans la défense adverse. Avant la pause, les Rémois ont même ouvert le score. Sur la gauche, Zeneli a adressé un centre plongeant dans la surface, Maignan, perturbé par Abdelhamid, a laissé filer le ballon entre ses jambes. Les Dogues ont timidement réagi et leur seule réelle occasion est survenue juste avant la pause. Sur un centre de Yazici, André, de la tête, a tenté de tromper Rajkovic avec un rebond, mais le gardien serbe est resté attentif.

Menés, les Lillois sont revenus du vestiaire avec des meilleurs intentions. Jonathan Bamba, comme d’habitude, a pris ses responsabilités pour remettre le LOSC sur d.e bons rails. Le milieu offensif français a profité d’une glissade de Cassama devant la surface pour récupérer le ballon et enrouler sa frappe du pied droit pour battre Rajkovic (48e). Le sixième de la saison pour le numéro 7 Quelques instants plus tard, Jonathan David a failli doubler la mise (50e). Réveillés, les Dogues ont augmenté le rythme et se sont procurés plusieurs occasions. A l’image de Yazici (72e, 80e).