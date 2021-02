Ce n'était pas aussi exaltant que la semaine dernière face à Paris, mais les Lorientais l'ont encore emporté sur leur pelouse ce samedi après-midi face à Reims (1-0). Dans un match très fermé, les Lorientais ont pu compter sur un nouveau coup d'éclat de Laurent Abergel, auteur d'une belle frappe du gauche sur le seul but de la rencontre à la 53e minute. Grâce à ce succès, les Lorientais sortent de la zone rouge et comptent 3 points d'avance sur Nantes qui accueille Lille demain. Reims rate l'occasion de se rapprocher du top 10.

C'était le 4e match en dix jours pour Reims et Lorient qui restaient chacun sur une bonne série de deux victoires et un nul. La fatigue s'est fait ressentir sur la pelouse avec une multiplication d'erreurs techniques de part et d'autre. Les deux équipes se sont surtout appliquées à bien défendre ce qui a donné un match très fermé où les occasions sont restées rares.

Côté Merlus, Christophe Pélissier avait décidé de reconduire son 5-4-1 avec Moffi seul en pointe. L'attaquant lorientais n'a pas pu peser sur la charnière rémoise en première période, la seule semi-occasion lorientaise venant d'un centre raté de Mendes qui a failli surprendre un Rajkovic vigilant (34e).

Lorient plonge Nantes dans la zone rouge

Les Rémois restaient eux sur 3 matchs sans encaisser de but. S'ils se sont montrés plus entreprenants dans le premier acte, ils n'ont pas obtenu d'occasions très dangereuses. Sur leur situation la plus intéressante, Cafaro était gêné au moment de sa frappe par Heurgault et M. Léonard décidait de ne pas leur accorder de pénalty sans consulter le VAR (36e). A la pause, Reims avait tiré 3 fois et cadré 1 fois, pour une seule frappe côté lorientais.

La deuxième période a commencé sur un rythme plus soutenu. Les Lorientais ont pressé Reims très haut, et mieux exploité leurs opportunités qu'en première période. Après s'être échauffé sur une première demi-volée (52e), Laurent Abergel ajustait Rajkovic d'une belle frappe du gauche dans le petit filet depuis l'entrée de la surface (53e, 1-0).

Derrière, les Rémois ont semblé manqué de jus face à une équipe lorientaise solidaire. Les Bretons ont ainsi couru 5 kilomètres de plus que leurs rivaux sur le match. Jamais vraiment en mesure de revenir et sans proposer grand chose, les Rémois ont évité de peu le 2-0 sur deux beaux arrêts de Rajkovic (71e, 91e). Ils concèdent donc leur deuxième défaite en onze matchs et restent 12èmes à 4 points de Bordeaux, 10 ème. Lorient sort enfin de la zone rouge. Les Merlus sont 17èmes et prennent 3 points de marge sur Nantes qui accueille Lille demain.

