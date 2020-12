La double peine - penalty et carton rouge - n'est plus en vigueur dans le football. Du moins en théorie. Car en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Le défenseur lorientais Andreaw Gravillon en a fait l'amère expérience mercredi au Parc des Princes contre le PSG lors de la 15e journée de Ligue 1. En début de seconde période, pour une légère faute sur Kylian Mbappé, il a été sanctionné d'un penalty avant d'être expulsé par l'arbitre Johan Hamel à son grand dam. Au lendemain du match, le FC Lorient a donc décidé ce jeudi de contester la sanction selon Ouest-France et la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) rendra sa décision dans la soirée.