Après 17 jours sans jouer en raison de la pandémie de coronavirus, Lorient a signé une victoire plus que probante, sur sa pelouse, face à Dijon, concurrent direct pour le maintien (3-2). Que ce fut dur, néanmoins, pour les Merlus, qui ont arraché les trois points à l'issue d'un ultime coup franc et alors que les Dijonnais menaient 2 buts à 1 à la pause. Au classement, Lorient réalise une très bonne opération en revenant à hauteur de sa victime du soir, avec en prime un match en moins. Pour Dijon, c'est un coup d'arrêt.

Lorient est passé par tous les états pour son retour à la compétition après une pause forcée, protocole Covid-19 oblige. Physiquement, on ne donnait pas cher de leur peau. Un a priori qui s'est vérifié en première période. Passée une trentaine de minutes pendant laquelle ils se sont montrés entreprenants, les Merlus ont fini par céder. Ils avaient pourtant ouvert le score : profitant d'une mauvaise relance de Bruno Ecuélé Manga, Nathaniel Chalobah a fait trembler les filets, avec réussite sur un tir dévié (1-0, 30e). Le même Ecuélé Manga s'est ensuite racheté en égalisant (1-1, 40e). Dans la foulée, Mama Baldé a donné l'avantage à son équipe (1-2, 42e), En deux petites minutes, Dijon avait renversé la vapeur. Et on croyait à tort que Lorient n'allait jamais s'en remettre.